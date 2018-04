Najpierw Wesoła, teraz Bemowo. Mieszkańcy przeciwko budowie wylotówki na Gdańsk

Część mieszkańców Bemowa sprzeciwia się budowie drogi S7, która ma przechodzić przez środek dzielnicy. – Będzie przebiegać w pobliżu wielu szkół, osiedli i lotniska, które pewnie będzie trzeba zlikwidować – skarżą się.

Trasa S7 , czyli nowa wylotówka na Gdańsk, miałaby omijać wiecznie zakorkowane Łomianki. Wariant zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zakłada budowę ośmiu bezkolizyjnych węzłów i dwóch tuneli: na wysokości Chomiczówki i lotniska na Bemowie. Droga miałaby długość ponad 22 km. Nie zgadzają się na to mieszkańcy okolicznych osiedli, dla których zarówno budowa drogi, jak i późniejsze jej użytkowanie będzie uprzykrzać im życie.

Aby zrozumieć w czym tkwi problem, Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia SISKOM, które monitoruje budowę dróg, cofa nas o prawie 40 lat. – Przebieg drogi S7 został wytyczony już w latach 80. Wówczas bloki na Chomiczówce dopiero powstawały. Inne było również podejście do kwestii środowiska - nie przywiązywano do niej tak dużej wagi. W latach 2000 GDDKiA zleciła przygotowane analizy dotyczącej tej trasy i w efekcie uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Już wtedy było wiadomo, że droga będzie przebiegać w tym rejonie. Jednak mieszkańcy zaskarżyli tę decyzję. Nie zgadzali się, żeby droga przebiegała tuż pod ich oknami - mówi WawaLove Oleszczuk.

W 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wszystko należało zacząć od początku. - Trzeba było od nowa ustalić miejsce wlotów tuneli, rodzaje konstrukcji itd. W 2014 roku GDDKiA sporządziła dokumentację, odbyły się konsultacje społeczne. Finalnie GDDKiA zdecydowała się podzielić projektowaną drogę ekspresowa miedzy Bemowem a Czosnowem na dwie części. Od Czosnowa do Kiełpina (do granicy Łomianek) i z Kiełpina do Trasy AK. Ten drugi odcinek jest objęty odrębnym postepowaniem środowiskowym. Nie ma żadnej decyzji administracyjnej dla dalszej realizacji tej inwestycji – wyjaśnia Oleszczuk.