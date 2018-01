Napaść na 14-letnią Turczynkę. Rada Dzielnicy Ochota zwołała nadzwyczajną sesję

W Warszawie została pobita 14-latka przy ul. Słupeckiej. Sprawca miał krzyczeć "Polska dla Polaków". Dziecko z licznymi obrażeniami trafiło do szpitala. W tej sprawie spotkali się radni Dzielnicy Ochota - Powinniśmy jednak zastanowić się, czy do napaści doszło na tle rasistowskim, czy chuligańskim - mówi podczas sesji, radny PiS Edward Markowski.



Radni w swoich wypowiedziach podkreślają, że na Ochocie dochodzi do znacznie większej ilości napaści na tle rasistowskim, jednak powodem tym jest większa ilość ludzi o innym kolorze skóry.

Radny PiS Edward Markowki z kolei problemu na tle rasistowskim nie widzi.

- Proszę posłuchać, co się dzieje, jeśli chodzi o Niemcy, tam są kobiety gwałcone na ulicy, a policja każe im sprawę zamiatać pod dywan. My usiłujemy na siłę naszą dzielnicę przedstawić jak coś strasznego. Oczywiście potępiam ten czyn. Łobuza trzeba zamknąć i dokładnie ukarać. Powinniśmy jednak zastanowić się, czy do napaści doszło na tle rasistowskim, czy chuligańskim.