Nie tylko Wisła. Tak wyglądała stolica w Dniu Ziemi

Mieszkanka Bemowa wybrała się na spacer do Fortu Bema. - Widok po weekendzie przerażający - mówi kobieta. Problem ze śmieciami mają nie tylko mieszańcy Powiśla.

Pod postem szybko rozgorzała dyskusja. - Niestety w tym miejscu po każdym weekendzie to norma - pisze pani Anna. - To nie ludzie tak naśmiecili...to bydło - komentuje pani Iwona. - To, że jest mało koszy to jedna sprawa. Nie zwalnia to jednak ludzi z myślenia i zasadne jest zabranie tych śmieci ze sobą i wyrzucenie do przydomowego śmietnika. A nawet jeśli już tak bardzo chcemy zostawić śmieci przy koszu, to niech będzie to zapakowane i związane. Widzę tutaj śmieci luzem, rzucone byle jak i w zasadzie byle gdzie. Polactwo wychodzi...- dodaje pan Łukasz.