Nieporęt. Łoś wybiegł na drogę. Wypadek zablokował przejazd

Piątkowy kraksa na drodze do Nieporętu wyglądała bardzo poważnie. Wszystko działo się błyskawicznie. Gdy na drodze niespodziewanie pojawił się rozpędzony łoś, kierowcy próbowali go wyminąć. Okazało się to niemożliwe. Zwierzę znalazło się pod kołami, a dwa pojazdy wpadły na siebie. Trzy osoby zostały ranne. Jadący jednym z aut kierowca wyszedł sam. Dwie osoby, które podróżowały drugim uczestniczącym w zderzeniu samochodzie, nie mogły wydostać się o własnych siłach. Pojazdy na skutek zderzenia zostały mocno uszkodzone. Otwarcie drzwi jednego z samochodów uniemożliwiały zniszczenia, jakim uległa karoseria.