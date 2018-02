Nowe biurowce przy Parku Kaskada. Mieszkańcy Żoliborza mówią "STOP"

Wojewoda Mazowiecki 8 lutego br. wydał zgodę na budowę biurowców na terenie Instytutu Ochrony Środowiska graniczącego z parkiem. Mieszkańcy protestują przeciw budowie. Nie chcą hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Właściciele okolicznych domów przy instytucie od samego początku, gdy tylko dostali zawiadomienie o planowanej inwestycji byli zaniepokojeni pomysłem. Projekt zakłada wybudowanie 7 pietrowego budynku. Mieszkańcy pobliskiego parku wysłali sprzeciw do wojewody mazowieckiego, a później do prezydenta Warszawy, który odrzucił projekt. Mimo tego Zdzisław Sipiera wyraził zgodę na budowę biur w pobliżu Parku Kaskada.

Ewa Zachariasz wyjaśnia WawaLove, że konsekwencje decyzji wojewody związanej z inwestycją na terenie Instytutu Ochrony Środowiska przylegającego do parku na Żoliborzu, będą ogromne i będą miały wpływ na charakter okolicznego terenu zielonego. Przez budowę zwiększy się ruch na naszej ulicy, która prowadzi do parku co wpłynie na jakość powietrza i bezpieczeństwo - mówi inicjatorka akcji. Dodaje, że w pobliżu są przedszkola i żłobki. Dzieci chodzą tu na plac zabaw a dorośli korzystają z siłowni plenerowej, latem park jest miejscem rekreacji, w którym jeździ się na rowerze, czy rolkach, po rozpoczęciu budowy to wszystko zostanie zaburzone, przez hałas związany z samą inwestycją a następnie przez wzmożony ruch kołowy pracowników dojeżdżających do biur. Dla nas, mieszkańców to także większe zacienie naszych działek.