Nowe fakty ws. pomników smoleńskich. Staną na pl. Piłsudskiego?

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" twierdzą, że dotarli do projektu pomników smoleńskich. Mają one stanąć obok Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jedna rzeźba przedstawia figurę Lecha Kaczyńskiego na cokole, a druga jest poświęcona wszystkim ofiarom katastrofy.

Z kolei w ubiegły piątek w telewizji wpolsce.pl poseł Sasin wspomniał, że pl. Piłsudskiego spełnia wszystkie warunki. Dodał, że pomniki nie powstaną do 10 kwietnia z przyczyn "technologicznych". - To pomnik figuralny, wymaga odlewu, a to trwa wiele miesięcy - powiedział.