Nowy Dwór Mazowiecki. Gorący towar w gorące dni. Skradł skuter wodny

Uciekinier i jednocześnie złodziej skutera wodnego i przyczepy do jego transportu to 41-latek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura przedstawiła mu zarzut kradzieży. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Mienie o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych szybko wróciło do prawowitego właściciela.