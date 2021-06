Warszawa. Szpital Południowy dla rekonwalescentów po koronawirusie. Będzie miejscem rehabilitacji

Władze stolicy uznają decyzje ministerstwa za aneksję miejskiej struktury. Szpital Południowy to bowiem inwestycja miasta, choć faktycznie do jej ukończenia doszło przy wsparciu rządu. Spowodowała to pandemiczna sytuacja - czas naglił, potrzeba było pilnie łóżek dla chorych na koronawirusa, a zakończenie inwestycji planowane było na jesień 2021.