Warszawa. Czas na nowe oblicze Wisły. Jak w europejskich miastach

"Czas na kolejny krok - powrót basenów nad Wisłą! Dało się kiedyś, da się i dziś. Za przykład urzędnicy mogą wziąć choćby Kopenhagę, Berlin czy Paryż, gdzie takie rozwiązanie działają. I to jak! Sami zobaczcie. Można też inspirować się starymi zdjęciami z Warszawy!" - napisali miejscy aktywiści z Miasto Jest Nasze. I zwrócili się bezpośrednio do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, zachęcając ich do podjęcia takiej inicjatywy. Jak pokazuje gorące lato 2021, inwestycja cieszyć mogłaby się ogromnym powodzeniem.