Od 30 lat wozi rikszą mieszkańców Legionowa. Gdy podupadł na zdrowiu, ludzie nie zawiedli

Zdzisław Wasilewski od prawie 30 lat bezinteresownie pomaga potrzebującym. Wozi ich rikszą po Legionowie. Gdy jego zdrowie zaczęło szwankować, mieszkaniec Żyrardowa własnoręcznie zrobił dla niego elektryczny pojazd.

Kilka lat temu opiekował się sąsiadem na wózku inwalidzkim. Po jego śmierci członkowie rodziny oddali panu Zdzisławowi wózek. Od zawsze miał smykałkę do majsterkowania, więc przerobił go na rikszę i postanowił, że w ten sposób będzie woził mieszkańców. - Lepiej jest jechać z kimś niż samemu – mówił.

Zaczął od pomagania mężczyźnie z wrzodami na nogach. Chory musiał zmieniać opatrunki nawet trzy razy w tygodniu. Pan Zdzisław woził go do lekarza, pomagał w pracach domowych. Potem woził niewidomego, żeby „złapał trochę powietrza”. Pomagał osobom, które są same albo rodziny o nich zapomniały. W ciągu swojej działalności jako wolontariusz dorobił się trzech rikszy. Jedna służy do przewożenia kobiety bez nogi, druga jest bardziej „wyjściowa” i pan Zdzisław wozi nią mieszkańców do kościoła. Trzecia, uniwersalna, jest przeznaczona do codziennego użytku. Pan Zdzisław wykupił OC, aby ubezpieczyć swoje pojazdy. Dba również o bezpieczeństwo: wszystkie są oznakowane i mają lusterka.