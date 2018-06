Okęcie: Chcą referendum w sprawie lotniska. Rozpoczęto zbiórkę podpisów

Jacek Wojciechowicz nie chce dać tak łatwo za wygraną i będzie dążył do rozpisania referendum w sprawie dalszych losów stołecznego portu lotniczego. Konferencja poświęcona tej inicjatywie odbyła się przy głównym terminalu Okęcia. Zaprezentowano tam również skład powołanego w tym celu komitetu referendalnego.

- Będziemy zbierać podpisy pod wnioskiem o zorganizowanie w Warszawie referendum, w którym warszawiacy będą mogli wypowiedzieć się, co sądzą o pomyśle zamykania lotniska Chopina. Zamierzamy je zbierać na ulicach, ale jesteśmy także w kontakcie ze stowarzyszeniami kupców i niektórymi korporacjami taksówkarskimi, które są zainteresowane włączeniem się w inicjatywę - zadeklarował w środę 27 czerwca były wiceprezydent stolicy.

Wojciechowicz obecnie jest niezależnym kandydatem startującym w wyborach do miejskiego ratusza. Odpierał on jednak pytania dziennikarzy na temat nadchodzącej (lub dla niektórych już trwającej) kampanii. - To nie jest akcja polityczna - zapewnił.