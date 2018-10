Organizator o Marszu Niepodległości 2018: "Pobijemy wszelkie rekordy"

Na łamach strony medianarodowe.com ukazał się wywiad z Robertem Bąkiewiczem, głównym organizatorem i prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Według jego zapewnień tegoroczny marsz będzie największym w historii. Ruszyła też zbiórka pieniędzy - potrzebne jest 170 tys. zł.

Marsz Miliona na stulecie odzyskania niepodległości - tak oficjalnie promowane jest wydarzenie zaplanowane na 11 listopada w Warszawie. W tym roku hasłem przewodnim jest motto "Bóg Honor Ojczyzna". Według Bąkiewicza, jest w nim "zawarty cały sens ruchu narodowego , myśli niepodległościowej i naszej historii. To nie jest zwykły slogan, to dewiza, na której chcemy budować nasze państwo. W idealnie przedstawionej hierarchii".

Pomysłodawca Marszu Niepodległości uspokoił w rozmowie z portalem wszystkich zainteresowanych. Stwierdził, że przygotowania do wydarzenia ruszyły zaraz po wakacjach i w tym momencie trwa "etap wykonywania postawionych sobie założeń". Aby jednak tak się stało, potrzebne są środki finansowe. W tym celu na stronie zrzutka.pl ogłoszono zbiórkę pieniędzy. "Koszt przygotowania imprezy to około 170 tys. złotych. Scena, nagłośnienie, platformy, artyści, transport, promocja – to wszystko kosztuje" - wyjaśnia Bąkiewicz.

Marsz Niepodległości 2018 - frekwencja

Do tej pory (stan na 26 października) udało się zebrać nieco ponad 6 tys. złotych. To około 3 proc. całej, zaplanowanej przez organizatorów sumy. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości jest za to pewien licznej frekwencji. "Ostatnio dzwoniła do mnie Pani Bożena z Chicago, że zabiera rodzinę i przylatują do Polski. Jej syn pierwszy raz zobaczy własną ojczyznę. Takich przypadków jest więcej. Naprawdę czuć, że to będzie wyjątkowe wydarzenie" - ocenia.