Oto najnowsza okładka polskiego "Vogue’a". Warszawiacy załamani

Pierwszy numer polskiej edycji słynnego magazynu modowego "Vogue" jutro trafi do sprzedaży. Już dziś poznaliśmy jego okładkę. Co sądzą o niej warszawiacy?

Zdjęcie okładki opublikowaliśmyna naszym facebookowym profilu. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Większości mieszkańcom nie przypadła ona do gustu. "Smutno, szaro i bardzo stereotypowo... Warszawa i Pałac Kultury, co za innowacja! Trochę mało kreatywnie. A po za tym to modelki trochę nad wyraz 'wypozowane'. Pierwsze skojarzenie: dlaczego to jest takie smutne, ciemne i krzywe?” – napisała pani Aleksandra. W podobnymi tonie wypowiada się pani Joanna: "szaro, krzywo, depresyjnie". "Badziew promujący stereotypy o szarej, nieciekawej Warszawie" - dodał pan Wojtek.