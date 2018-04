Patryk Jaki kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

Władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły na Patryka Jakiego. To nieoficjalna decyzja szefostwa PiS - podaje RMF FM.

Jak informuje dziennikarz RMF FM, ostateczną decyzję ma podjąć Komitet Polityczny PiS. Ale wszystko wskazuje na to, że to tylko formalność. Nie było to oczywiste, bo wiceminister sprawiedliwości nie należy do PiS, tylko do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.