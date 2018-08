Patryk Jaki przedstawił program edukacyjny. "Przedszkola dostępne przez cały rok"

- Dzisiaj bardzo często jest tak, że rodzice nie wiedzą, dlaczego dziecko nie dostało się do żłobka, przedszkola. Te informacje przychodzą za późno, potem ciężko się zorganizować - tłumaczył kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

- Transparentna i całkowicie zreformowana rekrutacja do żłobków, przedszkoli. Rodzice muszą być pewni, że ich dziecko znajduje się pod właściwą opieką, że zawsze dostaną się do tego żłobka czy przedszkola, czy również do szkoły w swojej dzielnicy. To bardzo ważny element naszego programu. Czyli bezpieczeństwo dzieci pod względem oświatowym - obiecał Jaki.