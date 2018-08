Patryk Jaki w Sofii. Rozbudowa metra staje się głównym tematem kampanii w Warszawie

„Panie prezydencie, powodzenia” – zagaduje młody chłopak z dziewczyną i prosi o selfie. „Jestem pana fanem” – nieśmiało dorzuca strażnik zza szyby przy kontroli granicznej, sprawdzający dowód osobisty Patryka Jakiego. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy wyleciał do Sofii.

Jest późno, przed godziną 23. Grupka kilku dziennikarzy z kandydatem PiS na prezydenta stolicy i szefem jego sztabu Oliwerem Kubickim wolnym krokiem zmierza do punktu odprawy. Za chwilę wylot do Sofii – Jaki chce pokazać, jak w stolicy Bułgarii wygląda metro i tempo jego budowy.

Zanim jednak się odprawimy, do Patryka Jakiego nieśmiało podchodzi młoda para, która tytułuje go „panem prezydentem”. Życzy powodzenia, prosi o selfie. Ludzie na lotnisku Chopina rozpoznają Jakiego, wielu z nich obraca się za kandydatem i szepcze coś pod nosem. Wiceminister sprawiedliwości nie wydaje się być tym przejęty – raczej jest przyzwyczajony.

– Prawie codziennie trwające 6-7 godzin spotkania i rozmowy z setkami ludzi. Ostatnio sprawdzałem na endomondo (popularna aplikacja dla sportowców-amatorów – przyp. red.), ile my robimy kilometrów każdego dnia w ramach akcji #100imypodblokiem. I wyszło, że od 9 do 15 – śmieje się Jaki w rozmowie z WP.

Jednodniowy przystanek w Sofii to przerwa od intensywnej kampanii w Polsce, ale wizyta w stolicy Bułgarii również się w nią wpisuje. Chodzi bowiem o metro, które tutaj – zdaniem sztabowców Patryka Jakiego – zostało szybko i sprawnie wybudowane i działa bardzo dobrze. Kandydat PiS chce pokazać, że skoro tu się da, to w stolicy Polski także.

Jaki chce wybudować w Warszawie jeszcze dwie linie metra. To jego flagowy projekt w kampanii - mimo iż jego konkurenci uważają go za - przynajmniej w zapowiadanej przez kandydata PiS formie - niemożliwy do zrealizowania.