Perseidy 2018 Warszawa. Kiedy i gdzie oglądać?

Perseidy w 2018 roku osiągną maksimum swojej aktywności na niebie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Deszcze meteorów będzie można oglądać nawet w centrum Warszawy. Pomogą w tym Centrum Nauki Kopernik, stadion PGE Narodowy i Zarząd Dróg Miejskich.

Perseidy - co to?

Perseidy to rój lecących z ogromną prędkością meteorów, który składa się z drobinek o wielkości ziarenek piasku. Gdy wejdą w ziemską atmosferę, zaczynają gwałtownie spalać się, pozostawiając za sobą jasną smugę. Występują zazwyczaj z częstotliwością od kilku do kilkunastu błysków na parę minut. W okresach wzmożonej aktywności zjawisko to może występować nawet 150 razy na godzinę!