Piaseczno. Piechotą wracał ze szpitala. Był na skraju wyczerpania

Byłoby z nim krucho, gdyby nie policyjna interwencja. Dwójka policjantów zabrała zziębniętego piechura do radiowozu i podwiozła go do domu. - Najważniejsze, że naszym policjantom nie zabrakło wrażliwości i nie pojechali dalej. Wykazali zainteresowanie - chwali aspirant Magdalena Gąsowska.