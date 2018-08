Pijany wbiegł pod autobus. "Serce miałem w gardle" [WIDEO]

Do groźnie wyglądającej sytuacji drogowej doszło na warszawskich Włochach. W poniedziałek, po zapadnięciu zmroku, kierowca autobusu 124 musiał wykazać się niezwykłym refleksem i opanowaniem. Do tragedii zabrakło naprawdę niewiele.

„Ruszyłem z krańca na Paluchu w kierunku krańca P+R Aleja Krakowska. Było już ciemno. Prędkość oscylowała w granicach 40-50 km/h” – relacjonuje kierowca autobusu. Zaznacza, że jechał zgodnie z przepisami. Gdy zbliżył się do przystanku Ogrody Działkowe na Skraju, zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę.

Wydawało się, że chce przejść przez jezdnię. Jednak w pewnym momencie człowiek znajdujący się kilkadziesiąt metrów od autobusu zaczął wymachiwać rękoma. Kierowca myślał, że ten próbuje mu dać znak do zatrzymania.

Wszystko trwało zaledwie kilka sekund. „Gdyby nie moja obserwacja i refleks, mogło dojść do tragedii. Serce miałem w gardle” – wyznaje kierowca. Trzeba było gwałtownie hamować. Po zatrzymaniu pojazdu, mężczyzna upewnił się, czy nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń.

Na szczęście w środku była tylko jedna osoba na miejscu siedzącym. Kierowca wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, co stało się z nietrzeźwym przechodniem. „Ten wstał i chwiejnym krokiem podszedł do moich drzwi chcąc usilnie wsiąść. Wymachiwał rękoma jakby mi grożąc” – przypomina sobie to zdarzenie prowadzący autobus.