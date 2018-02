Plac Zamkowy w godzinę "W" na wyłączność prawicy do 2021 roku

Zgodę wydał wojewoda mazowiecki, aby 1 sierpnia plac Zamkowy był zarezerwowany wyłącznie przez prawicowe organizację. Zbigniew Sipiera ten sam przepis o zgromadzeniu zastosował wcześniej przy miesięcznicy smoleńskiej i marszu niepodległości.



OKO.press poinformowało, że 22 grudnia 2017 roku wojewoda mazowiecki wydał decyzję na cykliczne zgromadzenia w każdą rocznicę Powstania Warszawskiego . Wynika z tego, że co roku od godziny 16:00 do 17:15 plac Zamkowy będzie zarezerwowany dla organizacji prawicowych tj. Redutę Dobrego Imienia, założoną przez Macieja Świrskiego i stowarzyszenie senatora PiS Jana Żaryna.

Celem zgromadzenia, które zawarto we wniosku 24 listopada 2017 roku do wojewody mazowieckiego było „uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz oddanie hołdu Powstańcom”. Zbigniew Sipiera argumentuje decyzję tym, że Powstanie Warszawskie to święto narodowe, a ustawa o zgromadzeniach przewiduje święta narodowe jako cykliczne.