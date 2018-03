Plaga szczurów w centrum miasta. Walczy z nimi Pałac Kultury

Szczury pojawiły się przy wejściach do stacji Metro Centrum. Czytelnicy alarmują, że łapią za nogawki spodni. - Kilka razy rozkładaliśmy preparaty biobójcze w tym miejscu - mówi rzeczniczka Pałacu Kultury i Nauki.

Szczury pojawiły się jakiś czas temu na terenie, który należy do administracji Pałacu Kultury i Nauki. Czytelnicy alarmowali nas, że szczury biegają i łapią za nogawki spodni. Rzecznik Pałacu Kultury Ewelina Dudziak informowała, że prowadzą działania deratyzacyjne, a na efekty trzeba poczekać.

Rzecznik ratusza Tomasz Demiańczuk tłumaczy, że w mieście nie zanotowali zwiększonej ilości gryzoni, czy sygnałów od mieszkańców. - Nie ma zagrożenia, że populacja gryzoni wzrośnie - informuje Demiańczuk. Dodaje, że miasto zachęca, aby mieszkańcy aktywnie włączyli się do pomocy zwalczania szczurów. - Apelujemy, żeby nie zamykali okienek piwnicznych, ze względu na koty wolnożyjące - wyjaśnia rzecznik. Zaznacza, że kotów wolnożyjących jest blisko 29 tysięcy w Warszawie, a miasto wspiera walkę naturalną bronią, gdyż to jest naturalny przeciwnik gryzoni. Dodaje, że pomoc kotom wolnożyjącym jest wpisana do programu opieki nad zwierzętami w mieście.