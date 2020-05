Plakaty z Łukaszem Szumowskim na przystankach. "Zakłamywanie statystyk"

"Ewangelia wg Łukasza Sz. Zakłamywanie statystyk dot. epidemii COVID-19 +. Rekomendacja ws. wyborów +. Maseczki do d**y za 5 mln. Po trupach do celu" - to treść plakatu, który pojawił się nocą w kilkunastu miejscach w Warszawie, m.in. przy Galerii Mokotów.