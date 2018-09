"Plan ratunkowy dla podwójnego rocznika". Trzaskowski: klasy max. 36-osobowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowało gimnazja, co spowodowało w szkołach wiele chaosu. Rafał Trzaskowski zaproponował rozwiązania, m.in dopłata do pensji nauczycieli, program stypendialny i wprowadzenie systemu dwuzmianowego.



Plan ratunkowy dla podwójnego rocznika (East News, Fot: Krzysztof Wojda)

Radna Dorota Łoboda podczas konferencji mówiła, że kumulacja roczników to problem, który był zgłaszany przez organizacje pozarządowe od samego początku minister Annie Zalewskiej. - Pani minister nie doceniała wagi tego problemu i do tej pory to ignoruje - oceniła Łoboda. Zaznacza, że MEN jeszcze nie zaproponowało żadnych rozwiązań.

- Moja starsza córka kontynuuje tradycje i uczy się w tym liceum (Liceum im. Mikołaja Reja). Natomiast moja młodsza córka, ale również córka Rafała Trzaskowskiego są w ósmej klasie i wszyscy inny którzy urodzili się w roczniku 2003, 2004 i 2005, żeby mieli takie same szanse dostania się do wybranej szkoły średniej, jak ich starsi koledzy i koleżanki. Tutaj cała nadzieja w samorządzie, bo już wiemy, że ministerstwo nas zawiodło - stwierdziła radna.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy ocenił, że system edukacji w Warszawie jest na poziomie europejskim, ale to zasługa nauczycieli, bo rząd robi wszystko, żeby przeszkodzić w tym, aby nasza edukacja była coraz lepsza.

Propozycje dla nauczycieli

Trzaskowski zadeklarował 350 zł dla każdego nauczyciela kontraktowego i 250 zł dla każdego nauczyciela stażysty. - Oprócz tego chcemy stworzyć program stypendialny. 1000 zł dla wybitnych nauczycieli. Dzięki temu mamy nadzieję, że Warszawa poradzi sobie z niedoborem nauczycieli, ale przede wszystkim chcemy pokazać, że doceniamy ich pracę - tłumaczył.

Propozycje dla uczniów

- Pierwsza kwestia, to stworzenie filii liceów ogólnokształcących i szkół technicznych. Ulokujemy je w szkołach podstawowych, bo gdzieś je trzeba ulokować - stwierdził poseł. Dodał, że w połowie września będzie znany szczegółowy plan, kiedy zakończy się rekrutacja do szkół podstawowych i będzie można zobaczyć, jak lokować osoby, które chcą naukę kontynuować.

- Druga kwestia, niestety konieczne i niezbędne będzie zwiększenie liczby uczniów w poszczególnych klasach, ale nie więcej niż do 36. Da się to zrobić, będziemy do tego dążyli - obiecał.

Kolejną propozycją kandydata jest system dwuzmianowy od trzeciej godziny lekcyjnej. - To jest plan naprawczy, w stosunku do tego, co niestety popsuł rząd i pani minister Zalewska, reformą polskiej edukacji - podsumował Trzaskowski.

