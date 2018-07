Pobił śmiertelnie mężczyznę. "Nie oddał reszty z 10 zł, które dostał na zakup piwa"

Porachunki za niespełna 10 zł zakończyły się tragicznie dla 58-letniego mężczyzny. 36-letni Waldemar K. chciał wyrównać rachunki i zaczął rzucał w niego płytami chodnikowymi i kamieniami do czasu, aż ten przestał oddychać. Grozi mu kara 25-lat więzienia albo dożywocie.

Wezwani na miejsce mundurowi znaleźli na terenie jednej z posesji przy ul. Śródziemnomorskiej na Stegnach leżącego przy drzewie, prawie nagiego, nieprzytomnego 58-latka. Mężczyzna posiadał liczne rany twarzy, głowy i całego ciała. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni przewieźli go w stanie krytycznym na oddział intensywnej opieki medycznej.

Funkcjonariusz ustalili, że 36-latek bił i kopał go po całym ciele, a następnie rzucał w jego głowe płytami chodnikowymi i kamieniami aż do czasu gdy ten stracił przytomność.

Waldemar K. początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, do którego się przyznał. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany. Ze względu na to, iż pokrzywdzony w poniedziałek zmarł prokuratura zmienia zarzut na zabójstwo, za co grozi mu kara 25-lat więzienia albo dożywocie.