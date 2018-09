Podejrzany ws. afery reprywatyzacyjnej Jakub R. z kolejnymi zarzutami. Miał oszukać 84-latka na 750 tys. zł

Jakub R. to były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza, który obejmował to stanowisko w latach 2006-13. Od lutego ubiegłego roku przebywa w areszcie w związku m.in. z podejrzeniem przyjęcia ponad 30 mln łapówki. Teraz usłyszał kolejne zarzuty na podstawie ustaleń z odrębnego śledztwa.

Biznes życia

84-latek mieszkał w dużym, 190-metrowym lokalu. Jakub R. wraz z małżonką próbował przekonać mężczyznę (wykorzystując znajomość z jego zmarłą żoną), do przeniesienia własności zarówno nieruchomości, jak i majątku ruchomego oraz należących do mieszkania miejsc postojowych. W zamian za to emeryt miał dostawać co miesiąc dożywotnią rentę w wysokości 4 tys. zł.