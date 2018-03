Podglądanie sąsiadów jest niegrzeczne. Jednak w tym przypadku nie masz innego wyjścia

Na Grochowie przy ul. Międzynarodowej powstał nowoczesny blok, jak kolejna inwestycja w stolicy. Nic dziwnego, gdyby nie fakt, że budynek leży tuż obok kładki nad al. Stanów Zjednoczonych. Piesi przechodzą przez kładkę i kierują wzrok wprost do salonu.

Zdjęcia pojawiły się na stronie "Nasz Grochów", a internauci nie szczędzili komentarzy. - Zastanawiam się, który architekt zgodził się na zaprojektowanie czegoś takiego? "Relaks" w takim ogródku będzie raczej wątpliwą sprawą. No i jeszcze ten mur, prawie jak w getcie - pisze pan Artur. - Zastanawiam się ile kosztują mieszkania "prosto z kładki". Czy bardzo mało bo podglądacze, czy może bardzo dużo, bo sprytna to droga na skróty do 520 - zastanawia się pani Kasia. - Proponuję przedłużyć kładkę o kilka metrów. Będzie osobne wejście do mieszkania - stwierdza pan Krzysztof. - A ja to widzę tak, rok po zasiedleniu tego budynku, wspólnota która tam się zawiąże zacznie pisać pisma do dzielnicy, miasta, ZDMu itp. o likwidację kładki. Jak będzie mało to pójdą do telewizji, prasy. Aż w końcu ktoś się ugnie i kładkę zlikwiduje. Brzmi nierealnie? Wystarczy sobie przypomnieć zachowanie ludzi, którzy kupili mieszkania na Ursynowie (Okęcie), czy w Lublinie w pobliżu toru wyścigowego - tłumaczy pan Paweł.