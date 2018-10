Podłożył bombę kochankowi swojej żony. Zapadł wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał oskarżonego na 12 lat bezwzględnego więzienia. Mężczyzna miał dopuścić się nękania 68-latka, którego posądzał o bliskie relacje ze swoją żoną. Zdradzony, w akcie desperacji, skonstruował i podłożył ładunek wybuchowy pod drzwi mieszkania pokrzywdzonego.

W piątek rano zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie, której początek sięga 2015 roku. To właśnie wtedy oskarżony A.M. dowiedział się o swoim konkurencie. Nie mogąc pogodzić się ze stratą zainteresowania u małżonki, zaplanował zemstę na kochanku.

Jak podała podczas rozprawy sędzia Maria Turek, mężczyzna miał wielokrotnie do niego telefonować oraz wysyłać smsy, żądając spotkania i wyjaśnień. Był w tym wyjątkowo konsekwentny. Aby zatrzeć ślady, używał niezarejestrowanych kart SIM.

Wrogość do nowego wybranka żony zaczęła przybierać na sile. W 2016 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, mężczyzna położył na wycieraczce pokrzywdzonego granat, który wcześniej zapakował w torebkę prezentową. Pocisk okazał się pusty w środku.

Bomba domowej roboty

Apogeum konfliktu nastąpiło 28 czerwca ubiegłego roku. Groźby nasiliły się do tego stopnia, że nękany przez zdradzonego męża 68-latek zaczął bać się o swoje życie. Oskarżony był z zawodu tokarzem, wykorzystał więc swoje umiejętności do skonstruowania bomby domowej roboty. Wypełnił "cylindryczny korpus" materiałem wybuchowym, po czym umieścił we wnętrzu ładunku zapalnik.