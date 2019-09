Pogoda. Drastyczna zmiana. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości na weekend

Pogoda. Po pięknym, słonecznym tygodniu weekend zapowiada się dużo gorzej. Będzie padać i grzmieć, a temperatura w wielu miejscach drastycznie spadnie. Kolejny tydzień zapowiada się podobnie.

Pogoda nie będzie sprawiedliwa (WXCharts)

Pogoda. Jeszcze w piątek nad Polską zarządzał będzie pogodny klin wyżowy związany z wyżem znad Atlantyku.

Niestety, już w nocy ten klin wyżowy "pęknie” i znajdziemy się w tzw. siodle barycznym, czyli na zachodzie i na wschodzie Europy utworzą się ośrodki wyżowe, a na północy i na południu ośrodki niżowe. Oba niże (ten na północy i na południu kontynentu) połączy front atmosferyczny, który przebiegając przez obszar Polski popsuje pogodę głównie z zachodniej i centralnej części kraju.

Wraz z frontem z kierunków południowych napływać będzie do nas nieco cieplejsze, ale wilgotne powietrze znad południowej Europy, co sprawi, że dominować będzie zmienna aura ze sporą ilością chmur i opadami deszczu, a na wschodzie dodatkowo zagrzmi - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Pogoda na sobotę

Do południa chmury i opady deszczu, dominować będą w pasie (od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę po Kujawy) i tutaj deszcz popada nieco intensywniej, bo spadnie od 5 do 10 l/m2. Na pozostałym obszarze (na północnym zachodzie, na północy i na wschodzie) będzie jeszcze pogodnie i w miarę słonecznie.

Niestety, po południu już w całym kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą. Będzie więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil. Występować będą opady deszczu. O ile na północnym zachodzie i na wschodzie kraju będą to opady przelotne, o tyle w pasie środkowym i południowym (na wschodzie Pomorskiego, na Kujawach, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie, na Śląsku i w Małopolsce) opady będą intensywniejsze od 5 do 10 l/m2. Dodatkowo po południu na Podkarpaciu i we wschodniej Małopolsce może zagrzmieć.

W sobotę termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 20 do 23 stopni. Chłodniej, bo od 12 do 15 stopni będzie tylko tutaj, gdzie chmur i opadów będzie najwięcej, czyli w pasie od Pomorskiego przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląski i Opolszczyznę.

Pogoda na niedzielę

W całym kraju na niebie przeważać będą chmury i od czasu do czasu popada deszcz, który na przeważającym obszarze nie powinien być zbyt intensywny, bo w ciągu dnia spadnie zaledwie od 1 do 2 l/m2. Jedynie w pasie wschodniej Polski i w górach spadnie do 5–8 l/m2. Dodatkowo po południu w pasie wschodnim Polski (od Warmii i Mazur przez Podlasie, wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę po Świętokrzyskie, Podkarpacie i Małopolskę) spodziewane są lokalne i niezbyt gwałtowne burze.

W niedzielę termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 18 do 21 stopni.

Chłodniej będzie w pasie środowym (od Pomorskiego przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie po Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk). Tutaj tylko od 14 do 17 stopni.

Pogoda na przyszły tydzień

W następnym tygodniu za sprawą frontów atmosferycznych nadal będziemy musieli liczyć się ze zmienna aurą, co sprawi, że temperatura wahać będzie się od 13 do 18 stopni w dni pochmurne i deszczowe do 22-26 stopni w dni pogodne i słoneczne.

