Pogoda. Front dzieli Polskę "jak od linijki". To się zmieni

Pogoda pokazuje nam, że jesień coraz bliżej. Front atmosferyczny z burzami powoli przechodzi nad Ukrainę. Na wschodzie nadal jest pochmurno i deszczowo, a na zachodzie słonecznie, ale wyraźnie chłodniej.

Pogoda. "Polska jak od linijki podzielona od samego rana" - zauważają synoptycy IMGW, komentując zdjęcia satelitarne (twitter.com/sat24.com/screen)

Do Polski docierają chłodne i wilgotne masy powietrza atlantyckiego. To oznacza, że ochłodzenie we wtorek odczują już mieszkańcy całego kraju.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 st. C na krańcach południowo-wschodnich do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Na obszarach podgórskich Karpat może być tylko ok. 13 st. C.

We wtorek intensywniejszych opadów deszczu do 15 l/m kw. należy oczekiwać na południu Lubelszczyzny, na wschodzie i południu Małopolski oraz na Podkarpaciu - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Na pogodne i słoneczne niebo we wtorek mogą liczyć mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski.

Deszcz może padać jednak w pasie nadmorskim. Tam również silny i porywisty wiatr z kierunków północnych i zachodnich.

Pogoda. Tylko 6 st. C na Podhalu i mgły

Wieczorem padać będzie już nie tylko nad samym Bałtykiem, ale także na Mazurach i Podlasiu oraz na południu Podkarpacia.

W nocy temperatura spadnie do ok. 10 st. C, ale na Podhalu może być tylko 6 st C. Cieplejsza noc zapowiada się tylko nad morzem, gdzie będzie 14 st. C. Uwaga - w kotlinach górskich mgły mogą ograniczyć widzialność do 300 m.

W środę słońce pojawi się już niemal w całym kraju, a intensywne opady (do 15 l/m kw.) prognozowane są na noc z czwartku na piątek w centrum i na południu.

