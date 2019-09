Pogoda. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Wtorek będzie generalnie pogodny, ale na północnym zachodzie i północy będzie jeszcze szalał "Hans". Trzeba się liczyć z ulewami i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Pogoda. We wtorek na przeważającym obszarze kraju na aurę wpływał będzie pogodny wyż znad Rosji. Jedynie na północnym zachodzie i północy da jeszcze znać o sobie płytki ośrodek niskiego ciśnienia o nazwie Hans znad zachodniego Bałtyku i południowej Skandynawii, którego front atmosferyczny pogarszał nam będzie pogodę. Będzie przynosił chmury i przelotne opady deszczu, a w pasie wybrzeża pojedyncze burze - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Na tym obszarze opady na ogół będą słabe i nie przekroczą 3 l/m2. Jedynie w województwie zachodniopomorskim i pomorskim popada intensywnie. W tych dwóch województwach przez cały dzień średnio spadnie od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy powierzchni, a w pasie od Kołobrzegu przez Koszalin po Sławno i Szczecinek nawet do 30 – 45 litrów i tutaj przy tak intensywnych opadach niewykluczone są lokalne zalania i podtopienia.

Dodatkowo w zachodniej i północnej Polsce powieje porywisty wiatr, który w porywach osiągał będzie prędkość do 40 – 55 km/h, a na północnym zachodzie (w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem) nawet do 60 – 80 km/h. Po południu na Bałtyku utworzy się sztorm do 8 – 9 st. Bft, który zaniknie dopiero około północy.