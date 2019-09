Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Przez Polskę przejdą ulewy i burze

Pogoda. Poniedziałek to nie będzie spokojny dzień. Nad Polskę dotarł "Hans". Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. IMGW wydało alerty dla ośmiu województw.

Przez cały dzień spadnie od 5 do 15 l/m2, a na Śląsku i w Małopolsce nawet do 25-30 l/m2. Mogą pojawić się lokalne zalania i podtopienia – głównie w górach i na przedgórzu. Poza intensywnymi opadami deszczu w strefie oddziaływania frontu atmosferycznego dodatkowo pojawią się burze, podczas których powieje silny i porywisty wiatr do 70 km/h.