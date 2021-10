Wojna o Marsz Niepodległości. Zawrzało w komentarzach

Czy dobrze rozumiem, że warszawski sąd, z tego co widzę po biogramie sędziego to jeden z tych "wolnych sądów", a nie jakiś normalny, uznał, że w tym roku zgromadzenie cykliczne Marsz Niepodległości nie może się odbyć, bo w zeszłym roku go nie było, chociaż w rzeczywistości było? - napisał jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.