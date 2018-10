Potężna eksplozja gazu pod Warszawą. Wychodzą na jaw nowe fakty

W Nowych Załubicach pod Radzyminem doszło do eksplozji gazu, w wyniku czego zginęło małżeństwo. Po przesłuchaniu świadków wychodzą na jaw szokujące fakty. Okazuje się, że mogło dojść do zabójstwa z premedytacją.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. W pożarze zginęło małżeństwo. Strażacy Barbarę K. znaleźli niedaleko drzwi wejściowych, a Zbigniewa K. w pokoju gościnnym.

