Potrącił policjantkę. Trwają poszukiwania mężczyzny

Trwają poszukiwania mężczyzny, który potrącił policjantkę przy ul. Wołoskiej. Kiedy zaczął uciekać, drugi funkcjonariusz oddał kilka strzałów w jego kierunku.

Przy ulicy Wołoskiej doszło do kolizji trzech samochodów: volvo, toyoty i daewoo matiza. Mężczyzna, który chciał uciec z miejsca zdarzenia, potrącił policjantkę, jest poszukiwany.

O zdarzeniu, które miało miejsce przy ul. Wołoskiej informuje portal tvn24.pl. Jak czytamy, drugi funkcjonariusz oddał w kierunku mężczyzny kilka strzałów. Do zdarzenia doszło około godz. 18:30.

Policja zmienia numer

Przypomnijmy, że jest nowy numer telefonu na policję . By dodzwonić się do dowolnej komendy w Polsce, należy wybrać na początku wyróżnik MSWIA - 47. Przez pół roku będą jeszcze obowiązywać dotychczas używane numery lokalne.

Po co ta zmiana? Przede wszystkim efektem ma być inny sposób, w jaki kierowane są połączenia do policji. Ma to usprawnić i usystematyzować pracę policjantów i pracowników policji. Zmiana ma być też pomocna dla dzwoniących.