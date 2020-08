Powsin. Poszukaj ”dnia i nocy” w Ogrodzie Botanicznym

Pszeniec gajowy też do zwykłych roślin nie należy, choć pospolicie rośnie w lasach liściastych, zaroślach i na łąkach. Aby się rozsiewać po swoich ulubionych, niezbyt ciemnych miejscach, wykorzystuje mrówki. To one nieświadomie roznoszą nasiona i zwiększają terytoria opanowane przez pszeńca. Zjawisko to ma swoją nazwę - to myrmekochoria.