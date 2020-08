Warszawa. Mężczyzna spadł z mostu do Wisły. Uratowany przez załogę z ”Innej Bajki”

”Inna” Bajka służy do rozrywki i rekreacji. Ale może ratować życie. Tak zdarzyło się kilka dni temu, kiedy pod mostem Świętokrzyskim doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kapitan i załoga pospieszyli z pomocą mężczyźnie, który wpadł do wody.

Warszawa. Zimna krew kapitana Stanisława Całczyńskiego ocaliła życie mężczyzny. Spadł z mostu do Wisły. Uratowany przez załogę z ”Innej Bajki” (Facebook.com)