Powstanie bezpłatna wypożyczalnia kajaków przy Wiśle

Kajaki będzie można wypożyczyć na plaży na Białołęce przy moście Marii Skłodowskiej-Curie. - Miejsce to będzie dostępne już pod koniec czerwca - mówi WawaLove autor projektu radny Marcin Korowaj.

Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białołęce różni się od prywatnej tym, że mieszkańcy stolicy będą korzystać również z całej plaży. - Zostanie postawionych ponad 30 leżaków, specjalnie zaprojektowanych, wodoodpornych oraz grille i miejsce do zaparkowania rowerów, a także będzie obecny na miejscu tzw. plażowy, czyli osoba, która będzie pilnowała ładu i porządku - mówi radny. Podkreśla, że to pierwszy tego typu punkt w Warszawie, gdzie będzie kompleksowo zorganizowana rekreacja, a mieszkańcy po pracy mogą wypoczywać nad wodą .

Radny tłumaczy, że projekt wyniesie około 130 tys. złotych. - Jest to dużo, natomiast z budżetu obywatelskiego, który liczy się w milionach złotych, to jest to promil - zaznacza autor projektu. Dodaje, że każdy płaci bardzo wysokie podatki i miasto jest zobowiązane do zapewnienia infrastruktury również wypoczynkowej.