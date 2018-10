Praca marzeń. Szukają chętnych do degustacji czekolady

"A gdyby tak rzucić wszystko i… zostać degustatorem produktów E. Wedel? Rekrutacja właśnie ruszyła!" - tak w komunikacie prasowym zachwala pracę u siebie znany producent słodyczy. Wygląda na to, że marzenia z dzieciństwa w końcu mogą się spełnić.

Zanim chętni do smakowania czekolady podejmą decyzję o złożeniu swojej kandydatury, muszą odpowiedzieć sobie na kilka kwestii. Przede wszystkim trzeba kochać słodycze oraz być ciekawym poznawania nowych smaków. Liczy się również otwartość na dzielenie się wrażeniami z innymi. Miejsce zamieszkania ma również znaczenie - najlepiej, by osoba zgłaszająca się na stanowisko degustatora żyła w Warszawie lub okolicach.

Żmudna praca

"Sprawa jest prosta: trzy razy w tygodniu (od wtorku do czwartku) należy pojawiać się w siedzibie Wedla na warszawskiej Pradze i od 12:00 do 16:30 wykonywać żmudną pracę degustatora wedlowskich produktów, czyli... jeść słodycze i mówić co się o nich sądzi!" - brzmi treść ogłoszenia. Chodzi m.in. o próbowanie kultowego Torcika Wedlowskiego, Ptasiego Mleczka®, batona Pawełek i legendarnej wedlowskiej czekolady w tabliczkach (zarówno gorzkiej, jak i mlecznej, z dodatkami lub bez). To jednak nie wszystko – oferta E. Wedel to także cukierki, żelki czy kremy do smarowania.