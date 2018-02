Pracodawca może ci dofinansować bilet ZTM. "Wystarczy wysłać maila"

Ruszył program "Agent mobilności” przygotowany przez Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie. Każdy pracodawca może teraz dofinansować swoim pracownikom bilet długookresowy.

"Agent mobilności" to nowa forma bonusu socjalnego dla pracowników. "Wystarczy wysłać maila do ZTM, by otrzymać ofertę i umowę" - informuje warszawska radna Aleksandra Gajewska.