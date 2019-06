Próbował zgwałcić i dusić. Groźny mężczyzna w Warszawie. "Byłam sparaliżowana"

Szczupły, wysoki brunet z krótkimi włosami. Smukła twarz. Obłęd w oczach. Ten mężczyzna zaatakował Aleksandrę w Warszawie. Był środek dnia, obezwładnił ją, łapał za miejsca intymne i dusił. - Byłam sparaliżowana - relacjonuje dziewczyna. I mówi, że zaatakowanych przez niego kobiet jest więcej. A napastnik pozostaje na wolności.

- Szłam osiedlową uliczką z psem. Patrzyłam w telefon. Ten mężczyzna podszedł mnie od tyłu, lewą rękę włożył mi między nogi, zaczął ściskać. Byłam sparaliżowana. Obok nie było nikogo, tylko starszy mężczyzna gdzieś w oddali. Odepchnęłam go. Zabrał rękę i stanął naprzeciwko mnie, około metr przede mną. Powiedział przepraszam i chwycił mnie za biust jedną ręką, a drugą sięgnął do mojej szyi i próbował dusić - opisuje zdarzenie Aleksandra Wajmer.

Nie bała się nagłośnić sprawy. Chciała mówić głośno o zdarzeniu, bo wiedziała, że ofiar może być więcej. O tym, co ją spotkało, napisała na Facebooku. Dodała też opis wyglądu mężczyzny, który ją zaatakował. Zaapelowała do dziewczyn i kobiet mieszkających w Warszawie: "Uważajcie na siebie. Miejcie oczy szeroko otwarte. Proszę". Post udostępniło już 1,3 tys. osób.

Aleksandra postanowiła zgłosić sprawę policji. - Na początku wzięli tylko ode mnie numer telefonu i powiedzieli, że będą go szukać, bo mieli już dziś trzy podobne zgłoszenia. Później policja zadzwoniła i powiedziała, że mogę to zgłosić. Przyjechałam - relacjonuje dziewczyna.

Dowiedziała się też, że tego samego dnia trzy inne osoby miały zadzwonić na komendę i poinformować o podobnych zdarzeniach. - Wzięła mnie kobieta, która zbierała moje zeznania. Napisała w nich, że nie krzyczałam ani w trakcie, ani po fakcie. Musiałam jej tłumaczyć, że to dlatego, że byłam w szoku, a nie dlatego, że podobało mi się to, co się działo. Napisała też, że miałam sukienkę z głębokim dekoltem i chciała napisać, że była do uda. Co było nieprawdą, bo sukienka była za kolano - opowiada Aleksandra.