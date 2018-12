Protest mieszkańców Wesołej przed ministerstwem. Chodzi o obwodnicę

W czwartek przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie protestowali mieszkańcy Wesołej i Sulejówka. Obawiają się, że nowy wariant budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy może spowodować ogromne przekroczenia norm akustycznych i utrudnić życie w dzielnicy.

- Według zleconych przez nas analiz akustycznych, przebieg na nasypie nie będzie w stanie dotrzymać prognozowanych bezpiecznych dla ludzi warunków akustycznych. Już w tej chwili przy zaniżonym przez inwestora poziomie natężenia ruchu przewidywane są przekroczenia do 15 dB. Jeśli ruch będzie większy, żadne ekrany nie będą w stanie go wytłumić - mówią przedstawiciele stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej.

Stowarzyszenie argumentuje, że WOW będzie jedną z najbardziej obciążonych ruchem tras w kraju (planowany łącznik Via Baltica i Via Carpatia to natężenie ruchu ok. 100 tys. aut na dobę). W związku z tym domagają się szczególnej przezorności władz na etapie wydawania decyzji środowiskowej na jej budowę. - To jest projekt drogi w odległości 60 m od zabudowań! - mówią mieszkańcy.