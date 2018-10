Protest taksówkarzy w Warszawie. Konkurencją Uber i Taxify

Protest taksówkarz w Warszawie. Choć pasażerów nie wezmą, na ulicach może się pojawić aż 1,5 tys. taksówek.

Protest taksówkarzy w Warszawie – stanowisko Ubera i Taxify

Zdanie w sprawie zabrał również Krzysztof Urban – dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce. Jego zdaniem istnienie konkurencji na rynku stanowi pozytywny czynnik motywujący do dalszego rozwoju, jednak powinna się ona odbywać na uczciwych i równych zasadach - Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zbyt długo oczekuje na wdrożenie, co potęguje niecierpliwość w środowisku taksówkarskim – zapewnił - Zdefiniowanie pośredników ich roli w przewozie osób jest konieczne, ponieważ czym innym jest usługa świadczona przez kierowcę, od tej świadczonej przez pośrednika. Można to osiągnąć dzięki wprowadzeniu uzasadnionych obowiązków dla pośredników i adekwatnych kar za ich nieprzestrzeganie. Natomiast wprowadzenie licencji dla pośredników jest nieuzasadnionym biurokratycznym obciążeniem. Konieczne jest również uelastycznienie sposobu naliczania opłat w taksówkach. Obecnie nie mogą one konkurować z rozwiązaniami stosowanymi w usługach peer-to-peer, takimi jak np. uzależnienie taryfy od natężenia popytu, czy elektroniczne naliczanie opłaty. Jednocześnie uważamy, że określenie stawek maksymalnych i minimalnych jest zasadne, ale powinny one dotyczyć zarówno przewóz osób jak i taksówki. Dzięki nim, pasażer może mieć pewność co do sprawiedliwego wyliczenia opłaty, a kierowca ma zabezpieczenie godnych dochodów. Ważne jest również uelastycznienie wymogów dotyczących taksówkarzy, np. zniesienie corocznego badania technicznego auta oraz umożliwienie świadczenia usługi w sąsiednich gminach.