Protesty nic nie dają. Kolejne zezwolenie ws. Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej stanie na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Mimo protestów opozycji i prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz prace są kontynuowane. Jest kolejne zezwolenie. Kandydat PO na prezydenta Warszawy ocenia sytuację bardzo ostro.

Trzaskowski: nie chodzi o pomnik, tylko o styl

- Byłem jednym z niewielu polityków PO mówiących, że pomnik świateł na Krakowskim Przedmieściu nie był złym pomysłem (…). To, co robi dzisiaj PiS, to nie jest kwestia stawiania pomnika, to jest kwestia tego, że z pogwałceniem prawa przejmuje się plac Piłsudskiego, łamiąc trzy ustawy, w uzasadnieniu mówiąc, że chodzi o względy bezpieczeństwa, (…) po czym okazuje się, że bez pytania kogokolwiek (…) stawia się (pomnik) - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Trzaskowski.