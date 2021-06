Pruszków. Śmierć dziecka pod kołami karetki. Sprawca nie stawił się w zakładzie karnym

To, według uzasadnienia wyroku, kara za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, jazdę z prędkością 101 km na godzinę w terenie zabudowanym i włączenia sygnałów dźwiękowych w karetce bez pacjenta, które to działania przyczyniły się do śmierci dziecka. Według sądu oskarżony świadomie łamał przepisy, jego zachowania nie uzasadniała chęć ratowania życia, co mogło być w innych okolicznościach częścią jego zawodowych obowiązków.