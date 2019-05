Przemoc w ośrodku socjoterapii. Wychowawcy bili i zastraszali

Bicie po nogach, gdy korzysta się z toalety, wyzwiska, groźby i nakaz robienia przysiadów nago - tak ma wyglądać rzeczywistość w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7. Ratusz zapowiada kolejną kontrolę, ale tych było już wiele i życie dzieci się nie poprawiło.

Byli i obecni mieszkańcy placówki - to młodzież w wieku od 13 do 18 lat - mają do powiedzenia wiele złego na jej temat. - Jeden z wychowawców uderzył chłopaka batonem [pałką teleskopową – red.] w plecy (...) Zrobił mu tam ślad na plecach i ten wychowanek bał się powiedzieć o tym - twierdzi inny rozmówca dziennikarza.