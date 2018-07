Pyton tygrysi z okolic Warszawy może już być pod Toruniem. Szokujące ustalenia

Pyton tygrysi nadal straszy nad Wisłą. Poszukiwania w okolicy Warszawy przerwano, działa jedynie grupa ochotników-poszukiwaczy. Sprawę utrudnia bowiem pogoda. Ale jak donosi detektyw Krzysztof Rutkowski pyton może grasować pod Toruniem.

Sprawa pytona tygrysiego do 10 dni elektryzuje wszystkich Polaków . W weekend służby wstrzymały poszukiwania węża z powodu pogody. W obecnych warunkach zwierzęta wykazują mniejszą aktywność. Strażacy zapewniają o wznowieniu poszukiwań jak tylko pojawią się nowe sygnały. Dyrektor wrocławskiego zoo uważa, że pyton może być nawet sto kilometrów dalej albo nie żyć .

Pytona szuka Rutkowski. "Jeśli gad gdzieś tam jest, to w końcu go dopadniemy"

Do podobnych ustaleń ws. pytona tygrysiego doszedł detektyw Krzysztof Rutkowski . "Węże świetnie radzą sobie w wodzie. Przecież wystarczyło, żeby pyton wpełzł do Wisły i popłynął z nurtem" - wyjaśnił w rozmowie z "Super Expressem". Rutkowski włączył się w akcję poszukiwawczą i uważa, że pytona trzeba szukać w okolicach Torunia .

"Moja ekipa cały czas szuka węża. Na razie jednak nie natrafiliśmy na żaden ślad jego obecności. Jednak nie zaprzestajemy naszej pracy. Jeśli gad gdzieś tam jest, to w końcu go dopadniemy. Wykorzystujemy do poszukiwań najnowocześniejszy sprzęt, pracujemy 24 godziny na dobę" - donosi Rutkowski.