Rafalala nie odpuszcza. Znów zaatakowała nastolatków

W sieci pojawiło się nagranie autorstwa Rafalali, na którym widać grupkę młodych chłopaków w jednym z warszawskich centrów handlowych. Podczas wulgarnej wymiany zdań miało dojść do użycia gazu pieprzowego przez transseksualistę. Jeden z trójki zaatakowanych nastolatków opisał incydent w mediach społecznościowych.

- Zostałem spryskany gazem pieprzowym (...) za to, że wrzucaliśmy sobie piłki do kosza z kolegą i jej to przeszkadzało. Mój kolega zaczął nagrywać to, ona też i nagle zaczęła się sprzeczka i został potraktowany gazem pieprzowym i opluty. (...) Normalnie to byśmy się nią lub nim zajęli, ale jako że to było w miejscu publicznym, nie chcieliśmy robić zadymy. Poszliśmy z tym do ochrony, ale nic jej nie zrobili. Wszystko jest na jej snap story. Oprócz tego jak nas spryskała gazem z zaskoczenia. Dowody również mam bo obiekt był monitorowany. Nie wiem, jak to jest jeszcze na wolności, no ale co zrobić, przecież homosie i transy mają przywileje, bo przecież oni są krzywdzeni na każdym kroku, to oni mogą więcej. To nie jest pierwsza ani druga sytuacja tego wybryku natury - brzmi komentarz internauty pod filmem w serwisie YouTube.