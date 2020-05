Rap dla lekarzy. Śpiewa teściowa z Mokotowa

„Jak Teściowa nawija, nie ma to tamto” - zaśpiewała Beata Łubczonek i przekonywała w swoim przesłaniu, że daleko jej do drewnianej jesionki, a dziś - czego mało bystra młodzież nie rozumie - do geriatrii świat należy. Tą piosenką wyjątkowa raperka agituje do wpłacania pieniędzy na portalu siepomaga.pl TUTAJ