Reprywatyzacja w Warszawie. Aktywiści apelują "Wyręcz Patryka"

Działacze zarzucają Patrykowi Jakiemu, że deklaruje tylko obietnice i poczucie godności, a ustawy reprywatyzacyjnej nadal nie ma. Aktywiści w środę złożyli w kancelarii Sejmu projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która uniemożliwi władzom miast zwracanie budynków z lokatorami.

- Chodzi o to, by podkreślić, że obowiązkiem gminy, celem publicznym jest zapewnienie ogólnodostępnych mieszkań, a nie pomniejszanie tego zasobu. Podkreślają to ruchy lokatorskie, że zwrot nieruchomości z lokatorami w środku wiąże się z jakąś krzywdą. Bez znaczenia, czy zwrot następuje na rzecz prawowitych spadkobierców, zawsze dochodzi do konfliktu interesów. Najbardziej w tym pokrzywdzeni są lokatorzy w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Proponujemy szybki i prosty sposób na to, żeby ustawa miała realny wymiar, a nie tylko wymiar obietnic i dawania poczucia godności. Godność to jest pewność mieszkania i wierzymy, że ta drobna nowelizacja o gospodarce nieruchomościami to właśnie zapewni - tłumaczyła w środę przed Sejmem mec. Siemieniako.