Runął dach zabytkowej kamienicy. Zarządzono ewakuację mieszkańców

Zarejestrowana jako zabytek kamienica przy ul. Poznańskiej 21 w Warszawie, powoli zamienia się w stertę gruzu. Doszło do zawalenia kolejnego jej fragmentu. W czerwcu runęła ściana od strony podwórka, teraz zapadł się dach. Nadzór budowlany podjął decyzję o wykwaterowaniu lokatorów pobliskich kamienic.

Do zawalenia się dachu doszło w niedzielę po południu. Część ze szczątków wpadła do wnętrza kamienicy. Jak podaje tvnwarszawa.pl, zagrożone są trzy lokale znajdujące się w oficynie. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zarządził ewakuację mieszkańców. Zamknięto także przejście chodnikiem od ul. Poznańskiej.

Na razie nie wiadomo, co dalej z rozpadającym się budynkiem. Obecne na miejscu służby badają, czy to miejsce było należycie zabezpieczone po czerwcowym incydencie. Kamienica należy do miasta, a do rejestru zabytków została wpisana w maju tego roku. Wzniesiona w 1879 roku, była pierwszym murowanym domem na tej ulicy.